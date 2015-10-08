Meryl Streep, cinsiyet ayrımcılığına isyan etti: En az yüzde 50'si kadın yönetim kurulu!

Hollywood'un önde gelen kadın oyuncularından Meryl Streep, sinema endüstrisinin erkeklerin egemenliğinde olmasının öfke uyandırdığını söyledi. 59. Londra Film Festivali'nin açılış filmi 'Suffragette'te İngiltere'de kadınlara da oy hakkı verilmesi için yürütülen siyasi mücadeleye liderlik yapan Emmeline Pankhurst'ü canlandıran Oscar ödüllü oyuncu Streep, "Karar alma süreçlerine daha fazla kadının dahil edilmesi" çağrısında bulundu.

BBC'nin haberine göre; filmin basın toplantısında dünyanın pek çok yerindeki kurumlarda, kadınların yönetime dahil edilmediğini belirten Streep, "Yönetim kurulu masaya şöyle bir göz gezdirdiğinde, üyelerin yarısı kadın değilse, bu durumun doğru olmadığını düşünmezse, o zaman hiçbir ilerleme sağlanamaz" dedi.



Eleştirmenler çevresinde 37 erkek, iki kadın var!



Sinema sektörüne de değinen Meryl Streep, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki film oylama sitesi Rotten Tomatoes'da çok büyük çoğunluğun erkeklerden oluştuğunu, New York Film Eleştirmenleri Çevresi'nde de sadece iki kadın eleştirmene karşılık, 37 erkek eleştirmen bulunduğunu söyledi.



19 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen, üç kez de ödül kazanan 66 yaşındaki Meryl Streep, "Bu durum çok sinir bozucu. Zira insanlar bunu bilgelik olarak kabulleniyor. Hakkaniyetli bir durum değil; bizim de dahil olmamız gerekli" dedi. Meryl Streep yakınlarda verdiği bir mülakatta kendisini feminist olarak nitelemeye yanaşmaması ile ilgili bir soruyu da yanıtladı. Streep, "Bu filmde bir ifade geçiyor; 'Laf değil, iş ' diye... Benim için de aynı ifade söz konusu. Yaşamımda yaptıklarım, bir insan olarak ne olduğumu gösterir. Onunla uğraşın, sözcüklerle değil" şeklinde konuştu.



'Köle olacağıma isyancı olurum'



İngiltere Parlamentosu'nun ilk kez bir İngiliz sinema yapımına çekim olanağı tanıdığı 'Suffragette' filminin tanıtımı amacıyla hazırlanan tişörtler ise Atlas Okyanusu'nun iki yakasında tartışma uyandırdı. Filmin oyuncuları Meryl Streep, Carey Mulligan, Romola Garai ve Anne-Marie Duff'ın Time Out dergisinin çekimleri için giydikleri tişörtlerde yazılı, Suffragette hareketinin lideri Emmeline Pankhurst'ün 1913'de kadınlara oy hakkı verilmesini talep eden konuşmasından alınma 'Köle olacağıma isyancı olurum' sözleri tartışma yarattı.

Akşam saatlerindeki prömiyer sırasında ise art arda ünlü sinema oyuncuları sinema salonuna girerken, bir ara kırmızı halı üzerinde feminist göstericiler eylem düzenledi. Üzerlerindeki "Her hafta iki kadın öldürülüyor", "Ölü kadınlar oy veremez" gibi sloganlar yazılı giysileriyle dikkat çeken Sisters Uncut hareketinden göstericiler, bir yanda filmin oyuncuları mülakat vermekteyken, kırmızı halı üzerine uzanarak seslerini duyurdular.