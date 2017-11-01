Meryem Uzerli'den 'Dubaili Şeyh' açıklaması

Oyuncu Meryem Uzerli, verdiği röportajda Dubaili şeyhle akşam yemeğine çıktığına ilişkin açıklamasının yanlış anlaşıldığını, akşam yemeğine başbaşa değil, Muhteşem Yüzyıl oyuncularıyla birlikte topluca gidildiğini ifade etti.

Oyuncu Meryem Uzerli, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu ile yaptığı röportajda, para karşılığı Dubaili bir şeyhle akşam yemeğine gittiğini ve aldığı bu parayı bağış yaptığını söylemişti...

Uzerli, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu, röportajında kendini tam olarak ifade edemediğini ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

Röportajın ardından kendisini çok sayıda kişinin aradığını ve mesat attığını söyleyen Meryem Uzerli'nin açıklaması aynen şu şekilde:

"Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili insanlar , ilk önce sevgi gönderiyorum, umarım iyisinizdir.

Ben şimdi Los Angeles'dan döndüm ve bir çok kisi bana mesaj attı ve aradı... Öncelikle teşekkür ederim bunun için. Bana bir Şeyh ile para için "baş başa yemek yedin mi?" konusunu sordular.

Bugüne kadar böyle bir şey yapmadım - bugünden Sonra da yapmayacağım.

Böyle haberler oldugunu hiç bilmiyordum. Çünkü burda bir yanlış anlaşılma oldu. Kendimi yeterli ifade edemedim.

Muhteşem Yüzyıl sırasında hem bizim dizimizi çok seven insanları studyolarımızı gezdirdik hem de bir kere sonrasında hep birlikte oyuncular olarak yemeğe gittik. Onlardan aldığımız parayı da bağışladık. Durum bundan ibaret sanırım röportaj sırasında tam bir açıklama yapamadım ve yanlış anlaşıldım.

Ben bir kadın olarak, bir anne olarak ve profesyonel bir oyuncu olarak şimdi uzun seyahatten dönüp bunu açıklama gereği hissettim. Saygılar, sevgiler"