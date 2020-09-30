Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Meryem Uzerli, Hollywood’un usta oyuncularından yeni bir proje için davet aldı. Ancak ikinci kez anne olmaya hazırlanan Uzerli, buluşmayı doğum sonrasına erteledi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Uzerli, Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles’a davet edildi.

Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel Uzerli, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika’ya uçacak ve Oscarlı oyuncuyla bir araya gelecek. Uzerli, usta oyuncunun da içinde olduğu bir proje için görüşme yapacak.