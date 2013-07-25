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Meryem Uzerli ile Can Ateş ayrılıyor mu?

Meryem Uzerli ile Can Ateş’in geçen yıl mayıs ayında başlayan ilişkisinde sona gelindiği, ikilinin yollarını ayırdığı ileri sürüldü

25 Temmuz 2013 13:56

 

Tükenmişlik sendromuyla zor günler geçiren Meryem Uzerli, ayrılık dedikodularıyla gündemde. Meryem Uzerli ile Can Ateş'in geçen yıl mayıs ayında başlayan ilişkisinde sona gelindiği, ikilinin yollarını ayırdığı ileri sürüldü.

İlk kez geçen yıl birlikte görüntülenen ve aşkları o sayede duyulan Meryem Uzerli ile Can Ateş’in ayrıldıkları ileri sürüldü. Ateş’in iki ay önce “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle apar topar Almanya ’ya giden Uzerli’yi ziyaret etmemesi, Türkiye ’deki hayatına eskisi gibi devam etmesi bu iddiaları güçlendiriyor.

 

Artık konuşmuyor

 

Can Ateş, Almanya’ya ilk gittiği günlerde “Muhteşem Yüzyıl” ekibini zor durumda bırakmakla suçlanan sevgilisini savunmuş, “Hasta insana vurulur mu?” diye isyan etmişti. Ama bir daha Uzerli ile ilgili hiçbir soruya yanıt vermedi.

 

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