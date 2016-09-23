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Meryem Uzerli, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bölüm başı 50 bin lira alacak

Meryem Uzerli, dizide 'Hızır Çakırbeyli'nin sevgilisi rolünü üstlenecek

23 Eylül 2016 12:07

Meryem Uzerli yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile seyirci karşısına çıkacak. Uzerli'nin, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden alacağı ücret belli oldu. Birçok projeyle görüşüp 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da karar kılan 33 yaşındaki oyuncunun, yeni dizisinde bölüm başına 50 bin lira kazanacağı öğrenildi.

Acun Medya'da yer alan habere göre; son olarak 'Gecenin Kraliçesi'nde 'Selin' karakterine hayat veren Meryem Uzerli, yeni sezonda 'Eşkiya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Bölüm başına 50 bin lira

Birçok projeyle görüşüp 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da karar kılan 33 yaşındaki oyuncunun, yeni dizisinde bölüm başına 50 bin lira kazanacağı öğrenildi.

Meryem Uzerli, dizide 'Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) sevgilisi rolünü üstlenecek.

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Meryem UzerliHızır ÇakırbeyliEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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