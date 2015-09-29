Meryem Uzerli, "En büyük hayalim Tarkan'la tanışmak" dedi, Tarkan'dan yanıt geldi

Instyle dergisine konuşan Meryem Uzerli “Hayatta üç büyük hayalim var. İlki Tarkan’la tanışmak, diğeri bir Walt Disney animasyonunda Kayıp Balık Nemo gibi bir karakteri seslendirmek ve kendime ait maskara markamı piyasaya sürmek” dedi.

Instyle dergisinin kapak kızı olan Meryem Uzerli, üç büyük hayalinden ilkinin Tarkan’la tanışmak ve onun bir klibinde oynamak olduğunu söyledi.

Posta'nın haberine göre Tarkan da “Meryem’i klibinizde oynatmayı düşünür müsünüz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Neden olmasın? Birbirimize yakışırız. Meryem’in bu isteğini seve seve kabul ediyorum.”