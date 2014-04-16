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Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü göstermiyor

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolüyle ünlenen Meryem Uzerli 11 Şubat'ta dünyaya gelen kızı Lara'nın yeni fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı

16 Nisan 2014 10:52

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli sevgilisi Can Ateş'ten ayrıldıktan sonra soluğu Almanya’da almıştı.Ünlü oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında Lara adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiş ve yeni doğum yapmış kızı Lara’nın el fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Meryem Uzerli şimdilerde sosyal medyada kızının yeni yeni fotoğraflaarını paylaşmaya başladı ancak hala yüzünü göstermiyor. 

Meryem Uzerli kızı Lara’nın fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.Uzerli, daha önce sadece ellerini gösterdiği Lara’nın yüzünü sakladığı fotoğrafları paylaştı. 

Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafın altına "Komik gün-mutlu gün-En büyük sevgi... Allah bütün anneleri ve onların bebeklerini korusun! Amin!" notunu düştü.

İşte o fotoğraf:

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