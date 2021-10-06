Merve Terim, bebeğini kaybetti: Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in hamile olan kızı Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından acısını dile getiren Çetin, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi" dedi.

İlk çocuğunu 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyordu ancak bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren Terim, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. 'Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim' diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı... Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin… Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..." ifadelerini kullandı.

Merve Terim Çetin, geçtiğimiz ay hamile olduğunu bu sözlerle duyurmuştu:



"Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim, ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım... Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya: Kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Bizde aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiç bir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. Ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla.. Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor. Bunun için de binlerce kez şükrediyorum. Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum, beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle..."