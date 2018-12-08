Merve Sevi'den takipçisine tepki: Siz manyak mısınız, ne sanıyorsunuz kadınları?

2017 yılında spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikah masasına oturan Merve Sevi, önceki hafta boşanmıştı. Sevi, kendisine sosyal medya hesabından yemek teklifi yapan takipçisine sert tepki gösterdi. Sevi, "Hasta mısınız oğlum siz manyak mısınız ne sanıyorsunuz kadınları?" dedi.

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan 31 yaşındaki oyuncu Merve Sevi, geçtiğimiz hafta boşandı. Çift, boşanma haberini sosyal medya sayfalarından bir gönderi paylaşarak duyurmuştu. Sosyal medya hesabından kendisine yemek teklifi yapan takipçisini ifşa eden Merve Sevi, Instagram hesabındna şu mesajı yayımladı:

“Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Sen kimsin ya yemeğe çağırıyor beni. Hasta mısınız oğlum siz manyak mısınız ne sanıyorsunuz kadınları."