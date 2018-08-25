Merve Özbey, 'Erik Dalı' ile coşturdu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde sahne alan şarkıcı Merve Özbey, konserinin bir bölümünde \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde oynadı.

Merve Özbey, Kurban Bayramı\'nın son günü Club Aura Kemer\'de konser verdi. Gece kulübün DJ\'lerinin performansları ve go- go dansçılarının şovlarıyla başlarken, Merve Özbey saat 02.00\'de dansçılarıyla birlikte sahneye çıktı. Özbey, hareketli ve popüler şarkılarını seslendirdi. Sahnede arabesk şarkılar da söyleyen Özbey\'e, konsere gelen yaklaşık 3 bin 500 kişi eşlik etti. Konserin bir bölümünde çalan \'Erik Dalı\' türküsüyle dinleyiciler coşarken, Merve Özbey de bir süre dans etti. Özbey, konserin finalini Karedeniz ezgileriyle birlikte saat 03.00\'te yaptı. Büyük alkış alan Merve Özbey sevenlerinin bayramını kutladı.

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