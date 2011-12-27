Merve Boluğur 'Ucube' olmaya özendi!



T24 - ‘Kuzey Güney’ dizisine, İtalya’da moda okurken İstanbul’a babasının yanına dönen Zeynep karakteri olarak giriş yapan Merve Boluğur, InStyle dergisinin ocak sayısı için poz verdi.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Boluğur, Buket Baydar imzalı söyleşide canlandırdığı karakteri “Cıvıl cıvıl, âşık olmak isteyen bir kız” diye anlatırken kendisi hakkında da “Başak burcuyum, ruh halim sık değişir. Ama, özellikle iş anlamında, pozitif olmayı seviyorum” dese de iş hayatında zaman zaman mükemmeliyetçi olmasından şikâyetçi. Boluğur’un en büyük hedefi, iyi bir karakter oyuncusu olmak.



Çocuksu yönünü korumayı başardığı için mutlu olan oyuncu “Çocuksu bir yönüm, renkli bir iç dünyam var. Lunaparka gitmeyi hâlâ çok seviyorum. Keşke hayatım Tim Burton karakterleri gibi olsa.” Boluğur aşk konusunda ise “Âşık olduğumda her türlü doneyi veriyorum. ‘Uyumsuzluktan uyum çıkar’ fikrine inanmıyorum” diye konuştu.





