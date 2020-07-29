Merve Boluğur, "Bırak dağınık kalsın" mesajıyla yatak pozunu paylaştı!

Oyuncu Merve Boluğur, yatakta dağınık saçlarıyla çektirdiği bir fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yakın bir zaman önce Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşımlar yapan Boluğur, son olarak yatakta çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sevgilisiyle Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Boluğur, kaldığı otel odasında yatakta mayosuyla poz verdi.



Oyuncu makyajsız ve dağınık halde çektirdiği fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla 3.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram'dan paylaştı.