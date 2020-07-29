T24 LogoT24 Logo
Magazin

Merve Boluğur, "Bırak dağınık kalsın" mesajıyla yatak pozunu paylaştı!

29 Temmuz 2020 12:36

Oyuncu Merve Boluğur, yatakta dağınık saçlarıyla çektirdiği bir fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yakın bir zaman önce Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşımlar yapan Boluğur, son olarak yatakta çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sevgilisiyle Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Boluğur, kaldığı otel odasında yatakta mayosuyla poz verdi.

Oyuncu makyajsız ve dağınık halde çektirdiği fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla 3.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram'dan paylaştı.

ETİKETLER

merve boluğurmerve boluğur yatak pozumerve boluğur Instagrammerve boluğur sevgilisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24