Merve aşkımı şaka sandı

T24 - Şahan Gökbakar Merve Sevi'yi aşkına inandırabilmek için çok uğraşmış. HT MAGAZİN / Mehmet Çalışkan'ın haberi.



Şahan Gökbakar, kadınlarla ilişkilerinde komikliğinin faydasını değil zararını görmüş! Komedyen olmanın kadınlara ulaşmak için engel olduğunu belirten Gökbakar, “Gidip bir kadına ‘Sen ne kadar güzel bir kadınsın’ diyorum. Aldığım cevap, ‘Ya şaka yapma’ oluyor... Komedyeniz ya her konuda komiklik yapmak zorundayız sanki ” diye konuştu. Ünlü komedyen, sevgilisi Merve Sevi’yi aşkında ciddi olduğuna ikna etmek için de saatlerce dil döktüğünü anlattı.



"Cesaretimi toplayıp Merve’ye ondan hoşlandığımı söyledim. ‘Ya şaka yapma’ dedi. Ne yapacağımı şaşırdım. Şaka yapmadığımı, ondan gerçekten hoşlandığımı anlatmak için bir saat dil döktüm. Resmen göbeğimi çatlattı. Hani komedyen olmasam teklifim karşısında reddedilirim ya da kadın etkilenir, bir beraberliğe başlarız. Ne olacaksa o anda olur biter. Ama komedyenler için teklif olayı bu kadar kolay olmuyor. Komedyenlerin tekliflerinde romantizmin esamisi okunmuyor.