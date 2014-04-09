Mert'in ölümüyle ilgili önemli iddia

Kars'ta kayolduktan sonra cansız bedeni bir harabede bulunan Mert Aydın'ın akrabaları tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı. Mert'in akrabaları, arama yaparken kapşonlu birnin onları takip ettiğini iddia etti. Geceyarısı gelen 'kapşonlu şüpheli' ihbarı polisi harekete geçirdi. Şahıs her yerde aranıyor. Zanlının Mert'i kaçırıp bir süre alıkoyduğu, ertesi gün öldürdüğü ihtimali de değerlendiriliyor.

Kars'taki Ziya Gökalp İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Aydın, pazar günü annesinin hazırladığı yemeği babasına götürmek için İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Bir kilometre uzaklıktaki babasının işyerine giden Mert, daha sonra eve dönmek üzere oradan ayrıldı. Ancak Mert eve hiç gitmeyince kaybolduğu ortaya çıktı. Cep telefonu satışı yapan baba Yolcu Aydın 38, yakınlarıyla birlikte çevrede arama yaptı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine yapılan incelemede küçük çocuğun çevredeki kamera görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı. Mert'in Digor Pazarı'nda 40'lı yaşlarda biriyle birlikte yürüdüğü görüldü.

Uzaktan bizi izliyordu

Mert'in akrabaları, kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki şehir çöplüğünde Mert'in cesedini buldu. Cesedi bulan Mert'in akrabası Kubilay Aydın ve 5 arkadaşı, katil zanlısını da gördüklerini öne sürdü. Aydın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Aklımıza gelebilecek her yere baktık. Sonuç alamayınca son olarak şehir dışındaki Karadağ çöplüğüne gittik. Çöplük alandaki tabyalara ait Mitralyöz mevzisi olarak kullanılan atıl durumdaki harabeye yöneldik. Bu sırada bizi izleyen biri olduğunu fark ettik. Bu kişi çok uzaktaydı. Onu gördüğümüzü fark edince dağa doğru kaçmaya başladı. Peşinden gitmek istedik ama o sırada Mert'in cesedini gördük. Cesede yoğunlaştığımız için katil olduğunu tahmin ettiğimiz kişinin peşinden gidemedik ve kaçırdık"

Kaçırıp alıkoydu şüphesi

Sabah gazetesinin haberine göre, dün Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside talihsiz çocuğun cinsel saldırıya uğradığı daha sonra başı taşla ezilerek ve demir telle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde kan izleri ve harabenin dışında ise Mert Aydın'a ait elbiseler bulundu. Cesedin bulunduğu saatten birkaç saat önce öldürüldüğü kanısına varıldı. Buna göre zanlının, Mert'i kaçırıp, bir gece alıkoyduktan sonra ertesi gün öldürmüş olabileceği ihtimali ağırlık kazanıyor. Mert Aydın'ın cenazesi dün Erzurum'da yapılan otopsinin ardından ambulansla getirildiği Kars'ta toprağa verildi. Törende Mert'in anne ve babasının güçlükle ayakta durduğu görülürken anne Arzu Aydın "Seni yakanlar da öyle yansın" diye ağıt yaktı. Cenaze Kars Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Geceyarısı alarma geçildi

Mert Aydın’ın cinayet zanlısının görüldüğü iddiasıyla polis alarma geçti. Şüphelinin görüldüğü Digor yolu, Bölge Trafik ve Asri Mezarlık civarında vatandaşların da katılımıyla gece saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Çevreyi kuşatan polis ekipleri, el feneri, projektör ve cep telefonu ışığıyla şüphelinin saklanabileceği yerleri aradı. Bölgedeki kullanılmayan boş binalar, inşaatlar ve kanal içleri tek tek arandı. Çalışmalar sırasında bazı bölgelerde kapıları aralıklı olan ahırlar da aranırken, ahır sahipleri de aramaya destek verdi. Arazi de yapılan arama çalışmaları sırasında şüphelinin saldırma ihtimali üzerine biber gazı taşındı. Didik didik aranan bölgede şüphelinin izine rastlanılmadı.

Kapşonlu şüpheli

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göreyse, şüphelinin arama çalışmasına katılan vatandaşlar, katil yada katillerin bulunması için dua ettiklerini söylediler. Mert Aydın’ın vahşice öldürülmesinden sonra olayın faili olduğu iddiasıyla kapşonlu bir kişi polis tarafından her yerde aranıyor.