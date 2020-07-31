Mert Öcal, Evrim Keklik'le aşk yaşadığı iddialarına ilk kez açıklık getirdi

'Survivor 2020' kadrosuna yer alan Mert Öcal ile Evrim Keklik arasındaki aşk iddiası, sosyal medya gündemine gelmeye devam ediyor.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan Mert Öcal, "Evrim’le aşk mı yaşıyor?" sorularına açıklık getirdi.

"Survivor'da maalesef aşık olmadım" diyen Mert Öcal, "Aşık olma ihtimalim olsa bile orada öncelikler var. Açlık ve barınma var. Bunları karşılayamadığımız için ona sıra gelmedi" dedi.

"Evrim benim canımdır" ifadelerini kullanan oyuncu, "İnsanların dediği gibi bir şey yok maalesef" açıklamasında bulundu. Evrim Keklik ise yayından sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Maalesef yok yani" diyerek bir paylaşım yaptı.

Survivor'da Mert Öcal'ın veda ettiği eleme konseyinde, Acun Ilıcalı'nın elenen ismi anons ettiği anlarda en büyük şaşkınlığı yaşayan isimlerden biri gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu.

Mert'in gidişiyle ilgili konuşan Evrim, hiç beklemediği bir ismin Survivor'dan elendiğini ve gerçek anlamda yıkıldığını söylemişti.