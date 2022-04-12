Mert Hakan’ın yuvarlanması İngiliz basınında

T24 Spor

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0'lık skorla geçtiği derbide Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrasında Sarı Kanaryalar'ın orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalar İngiliz basınında yer buldu.

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The Sun gazetesi, Yandaş'ın "bir çocuk gibi davranmakla suçlandığını" belirtirken Fenerli yıldızın tam beş kez takla attığına dikkat çekti.

İngiliz gazetesi Yandaş'ın yaptığının taraftarları şaşırttığını ve sosyal medyada tepki çektiğini belirtti.

Reddit'te bir kullanıcı, "Dürüstçe sormak gerekirse; eşinin televizyonda mesleğini yaparken çocuk gibi yuvarlanmasını nasıl izleyebilirsin?" diye sordu.