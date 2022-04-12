Serdar Ali Çelikler: Mert Hakan, Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor; Emre olmak var, Sabri Sarıoğlu olmak var

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş için, "Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor ama Emre olmak var Sabri Sarıoğlu olmak var. Aradaki temel fark performanstır. Belözoğlu önce topu, sonra polemikçiydi" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Derbide sahadaki agresif görüntüsü ile dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Marcao ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalması ve taklalar atmasıyla da sosyal medyada gündem oldu.

Derbide yaşananları VOLE YouTube kanalında yayınlanan "Son Round" programında değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Mert Hakan Yandaş'ın Emre Belözoğlu olmaya çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Mert Hakan Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor. Emre Belözoğlu olmanın onu taraftar nezdinde bir koruma kalkanı oluşturacağını düşünüyor. Bu çok net belli oluyor. Ben de diyorum ki Emre Belözoğlu olmak var, Sabri Sarıoğlu olmak var. Aradaki temel fark performanstır. Belözoğlu önce topçu, sonra polemikçiydi, sonra kavgacıydı. Emre Belözoğlu herhalde Türkiye’de en sevilen futbolcu değildi. Beşiktaşlılar nefret ederdi, Fenerliler Galatasaray’da oynarken nefret ederdi, Galatasaraylılar Fenerbahçe’de oynarken nefret ederdi, Trabzonsporlular da nefret ederdi. Peki hepsi milli takım söz konusu olduğunda Emre oynar diyor muydu? Diyordu. Niye, topçuydu çünkü adam.

Mert Hakan’a, İrfan Can’a tavsiyem önce topçu olun. 7 takla attın Galatasaraylılar Fenerbahçeliler dalga geçiyor senle. Millet desin ki milli takımda Orkun oynamaz Mert Hakan oynar. Millet Kerem Aktürkoğlu oynar diyor mu, diyor. Berkan oynamasın Rıdvan oynasın diyor mu, diyor. Bu topçuluk işte. Emre Belözoğlu kadar nefret edilen topçu çok az vardır ama herkes diyordu ki milli takım kaptanı Emre’dir. Sen önce topçu olacaksın, sonra tribüne oynarsın."