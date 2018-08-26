Mert Fırat'tan 'Cumartesi Anneleri' tepkisi: 700 hafta kaç yıl eder?

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta eylemine yapılan polis müdahalesine bir tepki de oyuncu Mert Fırat'tan geldi.

Fırat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "700 hafta kaç yıl eder?" diye sordu. Fırat'ın paylaşımı şöyle:

"700 hafta kaç yıl eder? Siyaseti bir tarafa bırak, kendine sor; her güne evladının yüzünü tekrar görmek umuduyla uyanan bir anne, 14 yılın ardından artık kemiklerine razıyken, dayak yiyor bu adil midir? Yalan, riya, acısını bilmediğin anneye yetmiyor, gerçek bir cevap verilmeli!"