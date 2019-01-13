Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, senarist İlksen Başarır’ın doğum günü partisine katıldı. Arkadaşlarıyla eğlendikleri mekânın çıkışında boşanacakları yönündeki iddialara yanıt veren Mert Fırat, "Bunlar boş dedikodular" dedi.
Nişantaşı'nda gerçekleşen partide kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen çift, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Boşanacakları yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Mert Fırat, “Bunlar boş dedikodular. İnsanların canı sıkılıyor, birinden saçma sapan şeyler duyup konuşuyorlar” açıklamasını yaptı.