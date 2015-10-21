Mersinli genç kemancıdan uluslararası başarı

Cumhuriyet yazarı Evin İlyasoğlu, genç kemancı Alican Süner’in, Berlin’deki Uluslararası Max Rostal yarışmasında 140 kişi arasından birinci olduğunu duyurdu.

23 yaşındaki sanatçı Süner’in Mersin doğumlu olduğunu söyleyen İlyasoğlu, “Mersin, son yıllarda hiçbir kentimizden çıkmayan ölçüde müzikçi yetiştiriyor” dedi.

Evin İlyasoğlu’nun Cumhuriyet’te “Genç kemancıdan uluslararası başarı” başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Geçen haftanın kâbus gibi ortamından sonra okurlarımla iç açıcı bir haber paylaşmak istiyorum: Genç kemancımız Alican Süner, Berlin’deki Uluslararası Max Rostal yarışmasında 140 kişi arasından birinci oldu. Yarışmanın finalinde Konzerthaus Orkestrası ile Çaykovski’nin keman konçertosunu çaldı. Ayrıca “İzleyici Ödülü”ne ve “Freunde Junger Musiker Berlin Derneği’nin ödülü”ne de değer bulundu. Konser Deutschlandradio Kultur tarafından pazar akşamı yayınlandı. Max Rostal (1905- 1991), kemancılık tarihinde yorumcu ve öğretmen olarak önemli bir rol oynamış, dünya keman tarihine adı geçmiş nice yorumcunun hocası olmuştur.

1991’de onun adına İsviçre’nin Bern şehrinde başlatılan yarışma, 2009’dan beri Berlin Sanat Üniversitesi tarafından da hem keman hem viyola dalında düzenlenmekte. Max Rostal’ın en büyük amacı genç müzikçileri yüreklendirmek, onlara destek vermekmiş. Bu amaçla 65 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında ustalık sınıfları açmış, jüri üyelikleri yapmış, önde gelen müzik kurumlarının seçkin bir hocası olarak tarihe geçmiş. Bu yarışmada doğal olarak yüksek bir teknik beceri aranıyor. Bunun yanı sıra adayların müzikalitesi, yorumculuk özellikleri ve karizmaları önem taşıyor. Alican Süner (1992), Mersin doğumlu. Mersin, son yıllarda hiçbir kentimizden çıkmayan ölçüde müzikçi yetiştiriyor. Bunda konservatuvarın ve hocaların rolü büyük. Nice genç kemancımız gibi Alicanı da orada Lili Tchumburidze yetiştirdi. İlk orkestra konserini 2003’te Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestra ile verdi. Sonra CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) projesinde gösterdiği başarıdan ötürü kendisine bir öğrenci kemanı armağan edildi. 3. Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması’nda birincilik kazandı. Yurtiçindeki birçok orkestrayla değişik konser salonlarında konserler verdi. Mersin ve İzmir festivallerinin konuğu oldu. Albert Markov, Cihat Aşkın ve Özcan Ulucan ile çalıştı. İKSEV’in ustalık sınıfında Tuncay Yılmaz ve Joshua Epstein’dan ders aldı. 2009’da Mersin Konservatuvarı’ndaki mezuniyetinin ardından Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda ikinci kemanların başı oldu. Ardından Almanya’nın Detmold Hoch Schule für Musik okulunda Thomas Christian ile çalıştı. Daha birkaç ay önce, 2015 Postacchini Yarışması’nda hem kendi kategorisinin hem de bütün kategorilerin birincisi seçildi.

Halen Berlin Sanat Üniversitesi’nde Prof. Nora Chastain’in öğrencisi. Alican son yarışmada ona birincilik getiren Çaykovski’nin keman konçertosunu 30 Ekim’de İbrahim Yazıcı yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Bale Orkestrası’nın eşliğinde Mersin’de çalacak. Ayrıca 11 Kasım akşamı 19.30’da Boğaziçi Üniversitesi-Albert Long Hall’de Wieniawski’nin Faust Fantazisini seslendirecek; klarinetçi Selin Gürol ve piyanist Kemal Cem Yılmaz ile Milhaud ve Haçaturyan’ın triolarında yer alacak. Gençlerimizin başarıları bugünlerdeki en güzel tesellimiz.