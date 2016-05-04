Mersin'de Devlet Bahçeli yanlıları, Meral Akşener taraftarlarının kaldığı oteli bastı

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'in destekçilerinden Ali Aydın ile Çanakkale eski milletvekili Kürşat Tuna'nın da aralarında bulunduğu bir grup, kongre çalışmaları kapsamında Mersin'e gelerek bazı temaslarda bulundu. MHP İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettikleri öğrenilen muhalif grup, gece de MHP Yenişehir İlçe Başkanı Zeki Öztürk ile bir otelde bir araya geldi. Olayı haber alan Mersin'deki bir grup ülkücü, Akşener yanlılarının kaldığı oteli basarak Mersin'i terk etmelerini istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mersin Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu öğrenilen bir kişi, hareketin mevcut liderinin Devlet Bahçeli olduğunu belirterek, "Bizler de onun evlatları olarak buradayız. Sizin bu gece burada bulunmanızı istemiyoruz. Burada olmanızdan rahatsızız. Bu gece buradan ayrılın. Şahsınızla herhangi bir problemimiz yok. Ancak Genel Başkanımızın aleyhinde hiçbir organizasyona izin vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Bu organizasyonun içinde her kim olursa olsun karşısında olacağız" dedi.

Emekli Tuğgeneral Ali Aydın ise, Mersin'in kendisinin memleketi olduğunu ifade ederek, "Burada benim evim var. Ben aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçasıyım. Ve görev sürecimde de Ülkücülüğümü saklamadım. Biz buraya geldik il başkanımızı, belediye başkanımızı ziyaret ettik" diye yanıt verdi.

İki taraf arasında bir süre devam eden tartışma, polisin olay yerine gelmesiyle sona erdi. Ülkücüler "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla otelden olaysız bir şekilde ayrıldı.