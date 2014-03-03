Mersin'de sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin- Mersin'de sağanak yağış, kentin birçok yerinde su baskınlarına neden olurken, bazı yollarda da su birikintileri oluştu. Esnaf ve vatandaşlar yaşanan su baskınlarından dolayı zor anlar yaşadı.

Etkisini sabah saatlerinde arttıran sağanak yağmur, Mersin merkezde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları boşaltırken, bazıları da itfaiyeden yardım istedi. Sağanak yağmur ev ve iş yerlerinin yanı sıra yolları da su altında bıraktı. Sabah saatlerinde araç trafiği de yağmurun etkisiyle olumsuz etkilendi. Birçok kavşakta sinyalizasyonun çalışmamasından dolayı araç trafiğinde sıkışıklık yaşandı. Dakikalarca trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler duruma tepki gösterdi. Merkez Yenişehir ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı ve Atatürk Parkı civarı da sular altında kaldığı için kullanılamaz hale geldi. Mersin’in en işlek yerlerinden Alanya Sokağı ile Pozcu Kuşumato sokağında tüm işyerlerini su bastı. Yaşanan yağmur baskını nedeniyle esnaf büyük bir ekonomik zarara girdi.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, sabah saat 09.00'a kadar Mersin merkeze 69.8 kilogram yağmurun düştüğünü Cuma gününe kadar sağanak yağmurun etkili olacağını belirterek, vatandaşları ani su baskınlarına karşı uyardı.