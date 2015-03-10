Mersin'de lisedeki tacize müdürden 'eylem önleme timi'

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir lisede 3 öğrencinin müdür yardımcısı tarafından kazan dairesinde taciz uğradıkları iddiasının ardından Okul Müdürü Mecit Deniz, Okul Aile Birliği Başkanına olayla ilgili düzenlenecek eylemleri önleme görevi verdi.

İddiaya göre, 1 ay önce Tarsus ilçesindeki bir liseye müdür yardımcısı olarak atanan 2 çocuk babası 42 yaşındaki Y.G., geçtiğimiz Cuma günü beden eğitim dersinde 11’inci sınıf öğrencileri E.Ö., S.G. ve A.Ç.’nin yanına gelip, rahatsız olan kızlardan S.G.’ye ’Neyin var’ diyerek sordu. Kız öğrencinin ’biraz rahatsızım’ demesi üzerine, onları kazan dairesine götürdü. Burada sigara yakıp öğrencilere ikram etti. Ancak kızlar, sigarayı almadı.

Bu sırada kızları sözlü olarak taciz eden müdür yardımcısı, diğer 2 öğrenciyi yukarı gönderip, hasta olan S.G. ile bir süre daha kazan dairesinde kaldı. Kız öğrenci bir süre sonra ağlayarak dışarı çıktı, ardından da öğrenciler durumu ailelerine anlattı.

Cumhuriyet Savcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunan ailenin şikayeti üzerine hakkında idari ve adli soruşturma başlatılan Y.G., müdür yardımcılığı görevinden istifa dilekçesi verip sonra da izine ayrıldı.

Müdür yardımcısından öğrencilere; senin ilacın bende

Olayın şokunu yaşayan bir kız öğrenci başlarından geçtiğini iddia ettiği gelişmeleri şöyle anlattı: "Müdür yardımcımız aslında tarih dersi öğretmeni. Birkaç kez din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimize girmişti. Dersimize lolipop denilen şeker yiyerek girdi. Bize de sınıfta lolipop yememizi teklif etti. Biz ilk günden bunu yaptığı için temkinli davranıyorduk. Beden eğitimi dersimizde bahçede yanımıza geldi.



Rahatsız olan arkadaşımıza ’Senin ilacın bende’ diyerek bizi kazan dairesine götürdü. Gözleriyle bizi taciz etmeye başladı, bir arkadaşımın göğüs kısmı hafiften açıktı ve oraya dikkatlice bakıyordu. Sonra bizim yanımızda hasta olan arkadaşımıza para teklif etti. Bakışlarıyla bizleri taciz ediyordu."

'Bizim eve lolipop şeker kolilerle alınır'

Müdür yardımcısı Y.G.’nin taciz iddialarını kabul etmediği ve savunmasında, "Bizim eve lolipop şeker kolilerle alınır. Ben de çok severim. Ama ben öğrencilere lolipop şeker ikram etmedim. Sadece bir kere öğrencinin bir tanesi lolipop şeker yiyordu, bana da ikram etti ben de yedim" dediği öğrenildi.

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir taciz iddiasıyla ilgili idari soruşturma yapıldığını, somut bir durumun ortaya çıkması halinde gerekli işlemin yapılacağını bildirdi.

Eğitim-Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada olayın üstünün kapatılmaması gerektiğini belirterek "Okul müdürünün ise olayın duyulmasının ardından sınıfa giderek kız öğrencilere, ’Kardeşiniz bile olsa erkeklerle yan yana yürümeyeceksiniz’ uyarısı bir zihniyeti açıkça ortaya koymaktadır. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

Müdür eylem önleme timi oluşturdu

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir lisede 3 öğrencinin müdür yardımcısı tarafından kazan dairesinde taciz uğradıkları iddiasının ardından Okul Müdürü Mecit Deniz, Okul Aile Birliği Başkanına olayla ilgili düzenlenecek eylemleri önleme görevi verdi.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde yer alan Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde yaşanan taciz skandalının ardından okul müdürü Mecit Deniz, Okul Aile Birliği Başkanı Muharrem Biçer ve Yenice Mahallesi Muhtarı Rüstem Koçak’la bir toplantı gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Mecit Deniz, toplantıda Okul Aile Birliği Başkanı Muharrem Biçer’e mahallede düzenlenecek eylemleri önleme görevi verdi. İddiayı doğrulayan Okul Aile Birliği Başkanı Muharrem Biçer, “Evet üçümüz toplantı yaptık. Müdür Bey kurumun zarar görmesini istemiyor. Okulumuzda çalışmaya başka öğretmenler gelmeyebilir. Bu nedenle mahallemizin önde gelenlerinden birisiyle görüştüm. Eylemin yapılmasının doğru olmayacağını söyledim. Kurumun zarar görmemesi adına yaptım” dedi.