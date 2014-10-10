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Mersin'de Kobanê eyleminde ateş açıldı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen Kobanê’ye destek eyleminde, açılan ateş sonucu 1’i ağır olmak üzere 2’si polis 4 kişi yaralandı

10 Ekim 2014 02:05

Mersin'in Tarsus ilçesinde  Kobanê’ye destek eylemine müdahale eden polise, ateş açıldı. Olaylarda göğsüne saçma isabet eden biri ağır 4 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Barbaros Mahallesi’nde eylemcilere müdahale eden Çevik Kuvvet Büro Amiri Serkan Yüksel, nereden ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan saçma ile bacağından yaralandı. Fahrettin Paşa Mahallesi’nde hemzemin geçit yakınlarında görev yapan polis memuru Yakup Orçun ise kafasına gelen taş ile yaralandı. Yaralanan polisler Medikal Park Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kavaklı Mahallesi’nde devam eden olayların yaşandığı bölgede bulunan Mustafa Uzun ile Mesut Koçak, vücutlarına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Göğsüne saçma isabet ederek ağır yaralanan Uzun ile hafif yaralanan Koçak, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uzun’un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

 

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