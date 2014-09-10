Mersin'de işçilerden siyah çelenkli protesto

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından parkomatların kaldırılması ile birlikte işsiz kalan parkomat işçileri, Büyükşehir Belediyesi'ne siyah çelenk bırakmak istedi. Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen işçiler buradan "Direne Direne kazanacağız", "Vur vur inlesin büyükşehir dinlesin" ve "İş ekmek yoksa barışta yok" sloganları eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yürüyüş yaptı ancak işçileri Büyükşehir Belediyesine yaklaşınca önleri polis tarafından kesildi. Polis, işçilerin belediyenin önüne gitmelerine izin vermeyeceklerini söyledi. Çok sayıda çevik kuvvet polisi de belediye etrafında önlem aldı.

İşçilerle polis arasında yapılan görüşmelerinin ardından 3 işçi, belediye önüne siyah çelenk bıraktı. Daha sonra işçiler adına açıklama yapan parkomat işçisi Cihangir Kılınç, "Belediye başkanının aldığı tutum sorunlarımızı çözmekten uzak bir tutumdur" dedi. Haklarını geri alana kadar ve tekrar işe geri dönene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini dile getiren Kılınç, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.