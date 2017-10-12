Mersin'de Engelsiz Sanat Festivali coşkusu

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali\'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Atatürk Caddesi\'nde yapılan gündüz programında Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül, ZİÇEV Çocuk Perküsyonist Grubu ile birlikte sahneye çıktı. Engelli bireyler ile birlikte 10\'uncu Yıl Marşı\'nı seslendirdikten sonra en sevilen şarkılarını hayranları için söyleyen Morgül, büyük ilgi gördü. Sergiledikleri sahne performansları ile izleyicilerden tam not alan sevilen sanatçı, engelli gençlerle de yakından ilgilendi. Festivalin gece programı Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde çeşitli ülkelerden sanatçıların sahneye çıktığı konserde, son dönemin başarılı besteci ve yorumcularından Kıbrıslı sanatçı Buray da şarkılarını seslendirdi. Buray, şarkı arasında izleyicilerle sohbet ederken şöyle dedi:

\"Biliyorsunuz sanat insanın kalbinden ve ruhundan gelir. Hiç bir engel bu ilham çeşmesini kapatamaz. Bizler de bugün buradayız ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. En güzel şarkılarımızı bizimle hep birlikte söyleyin ve coşkumuz onla çarpılsın, yüzle çarpılsın. Dans etmek isteyen dans etsin, şarkı söylemek isteyen şarkı söylesin. Çünkü bu akşam engel ve sınır tanımıyoruz.\"

Engelliler Dairesi Başkanlığı\'nı Türkiye\'de kuran ilk Büyükşehir Belediyesi olduklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, \"Hayatı birlikte paylaştığımız engelli kardeşlerimiz hakkında empati yapabildiğimiz müddetçe, engelleri ortadan kaldırabiliriz. Engelli bireylerimizin karşılaştıkları en büyük sorun ötekileştirilmektir. Yaşadığı evde dünyanın en konforlu yaşam standardını oluşturmak engelli bireylerimize yetmiyor. Bülbülün özlemi altın kafese konulmak değil, özgürce uçabilmektir\" diye konuştu.

Gecede, Tarık Sezer Orkestrası\'nın güçlü yorumuyla birlikte ses sanatçıları Sevinç Arda, Brezilyalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve aktris Sara Bentes ve Rusyalı sanatçı Yulia Samoylova sahne alarak, şarkılarını hep bir ağızdan engelsiz bir dünya için söyledi. Sanatçılar konser sonunda büyük alkış aldı.

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