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Yaşam

Mersin'de de sokak düğünleri yasaklandı

Mersin'de açık alanda düğün, kına, sünnet ve benzeri organizasyon yapılmasının yasaklandı

19 Ekim 2016 01:27

Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Müdürlüğü'nün yazılı talimatı gereği açık alanda düğün, kına, sünnet ve benzeri organizasyon yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

Vali Özdemir Çakacak ibareli yapılan yazılı açıklamada, bulvar, cadde, sokak ve benzeri kamuya açık alanlarda düğün, kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Otogar gibi kalabalık alanlarda güvenlik tedbirlerinin sıklaştırılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

1 - Bulvar, cadde, sokak ve benzeri herkesin kullanımına açık alanlarda düğün, kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasına, 
2 - Kapalı mekanlar ile yasal engel olmayan açık alanlarda yapılacak düğün, kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri organizasyonlar hakkında ilgili kaymakamlığa en az 24 saat öncesinden yazılı bildirimde bulunulması gerektiğine, 
3-  Düğün, kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılacağı yerlerde kaymakamlıkça gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına, 
4 - Vatandaşlarımızın gün boyu yoğun olarak bulunduğu otogarlar ve tren istasyonlarının yolcu giriş ve çıkışlarında gerekli güvenlik kontrollerinin sıklaştırılmasına,

5442 sayılı İl İdaresi kanununun 11/c maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmiş olup, aksine hareket edenler hakkında aynı kanunun 66'ncı maddesi gereği, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır."

 

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