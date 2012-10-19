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Yaşam

Mersin'de avlanan balıkçılar Mercedes tuttu!

Olay yerine çağırılan kurtarıcı ile yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından araç sudan güçlükle çıkarılabildi

19 Ekim 2012 00:38

Mersin ’in Tarsus İlçesi’nde Berdan Irmağı’nda zıpkınla balık avına çıkan balıkçılar, 2007 yılında çalındığı belirlenen Mercedes marka otomobil buldular.

Şahin Mahallesi sınırları içerisinde geçen Berdan Irmağı ile Kuskun Deresi’nin kesiştiği noktada zıpkınla balık avlayan balıkçılar, ırmağın tabanında gömülü bir araca rastladı. Balıkçıların yaptığı ihbar ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk olarak çevrede tedbir aldı.

Mersin Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Amirliği’nden gelen dalgıç polisler, suya dalarak inceleme yaptı. Olay yerine çağırılan kurtarıcı ile yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından araç sudan güçlükle çıkarılabildi.

Çamur ve yosun ile kaplanan aracın 2007 yılında Adana ’dan çalınan Ahmet Uzun’a ait 06 BE 3387 plakalı Mercedes marka otomobil olduğu anlaşıldı.

Bazı bölümleri parçalanan ve çürüyen otomobil, sudan çıkartılarak incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ’ne götürüldü.

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