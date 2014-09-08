Mersin'de anavatanı Vietnam olan 'Ejder Meyvesi' yetiştirildi

Tanrıverdi, 12 yıl önce deneme ekimi yaptığı Pitaya’nın tohumu ve dal üretimini geliştirmek için de 4 yıldır uğraş verdiğini, bu süreç sonunda bu meyveden 10 çeşit üretmeyi başardığını söyledi. Pitaya’nın çiçek açtıktan yaklaşık 30 - 50 gün sonra meyve verdiğini belirten üretici Mehmet Tanrıverdi, “Büyük market ve manav raflarında bulunabilen Pitaya’nın tanesi 35 ile 40 lira arasında satışa sunuluyor” dedi.

Yılda 5 kez meyve veriyor

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Tanrıverdi, 1.5 dönümlük açık arazide yetiştirdiği Pitaya’nın ilk hasadında 7 bin 270 lira, ikinci hasadında 78 bin lira, üçüncü hasadında ise 157 bin 180 lira net kâr elde ettiğini duyurdu. Pitaya’nın diğer tropikal meyvelerden çok daha avantajlı olduğunu kaydeden Tanrıverdi şöyle konuştu:

“Bu meyveyi Mersin markası yapacağız. Mayıstan kasım sonuna 5 periyot halinde ürün alma imkânı var. Avrupa’da tanesi 12 dolardan satılıyor. Şu an ürünü İstanbul’a gönderiyoruz. Üretim arttıkça ihracata yöneleceğiz.”

Pitaya, bilimsel anlamda Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin (tatlı pitaya) olarak adlandırılan meyvesidir. 100 yılı aşkın bir süredir Vietnam başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilen bir meyvedir. Başlıca Vietnam, Kamboçya, Tayland, Kolombiya, Ekvator ve İsrail de üretimi yapılmaktadır.

Pitaya’nın bilinen yararları

İçerdiği besin ve mineraller itibariyle gözlerin görüş yetisini kuvvetlendirme ve yüksek tansiyonu önleme gibi bir takım özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca içerdiği kalsiyum sayesinde güçlü iskelet sistemi ve kemikler için yararlıdır. Elektrolize yardımcı olur ve vücudun nem dengesini kontrol altında tutar.

Taze meyve olarak yiyebileceğiniz gibi; salatalarınızda, tatlılarınızda, yemeklerinize, kokteyllerinize ilave edebilirsiniz. Dekoratif görüntüsü, garnitür olarak kullandığınız yerlere renk katacaktır.