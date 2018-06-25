Mersin'de AK Parti 4, CHP 4, İYİ Parti 2, HDP 2, MHP 1 milletvekili çıkarttı

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in TBMM\'ye gönderdiği 13 milletvekilinden 4\'ünü AK Parti, 4\'ünü CHP, 2\'sini İYİ Parti, 2\'sini HDP, 1\'ini MHP kazandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; AK Parti\'den Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan vekil olarak Ankara\'ya gidiyor. CHP ise Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır ve Nevin Zaimoğlu ile kenti TBMM\'de temsil edecek. MHP ise Olcay Kılavuz\'u Ankara\'ya gönderdi. Daha önce 1 vekil çıkaran HDP bu kez Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan\'ı Ankara\'ya vekil gönderiyor. İYİ Parti\'yi ise Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı Meclis\'te temsil edecek.

11 vekil sayısı 13\'e çıkan Mersin\'de AK Parti ve CHP, 1 Kasım seçimlerinde kazandığı vekil sayısını korudu, HDP vekil sayısını 1 artırırken, siyaset hayatına yeni giren İYİ Parti, kentten 2 vekil çıkardı. MHP ise 1 vekil kaybetti.



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