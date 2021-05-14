Mersin Valiliği, 'ırkçı saldırı' iddialarını yalanladı: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltında

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşanan bir trafik kazası sonucu meydana gelen kavganın ırkçı bir saldırıya dönüştüğü iddiaları Mersin Valiliği tarafından yalanlandı. Mersin Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların asılsız olduğu, darp edilen Irak vatandaşının tedavisinin tamamlandığı ve aile fertleriyle birlikte ilçede misafir edildikleri bildirildi. Öte yandan 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Mersin Valiliği’nden konu ile ilgili olarak bugün yapılan açıklamada, Bozyazı İlçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde D-400 karayolu üzerinde dün (13 Mayıs) saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

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Açıklamada, Kuzey Irak’ın Erbil şehrinden, Antalya’ya giden Irak vatandaşı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç vatandaşın içinde bulunduğu aracın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı ifade edildi. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın yaralamalı kavgaya dönüştüğü ve Irak uyruklu araç sürücüsünün diğer araçta bulunan şahıslarca darp edildiği belirtilen açıklama şöyle:

“Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K isimli şahıs Anamur Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavinin ardından 14.05.2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi ilçemizde bizim misafirimizdir.”