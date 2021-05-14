Erbil'den Mersin'e gelen aileye ırkçı saldırı: Biri ağır, 2 kişi yaralandı

Erbil'den Mersin'e gelen aile, bir grubun ırkçı saldırısına uğradı. Tutanaklara da yansıyan saldırıda biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Irak'ta bulunan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden Mersin'e gelen Kürt bir aile, Mersin’in Bozyazı ilçesi virajlar bölgesinde saldırıya uğradı. Jandarma tutanaklarına da yansıya saldırı sonucu bayılan ve ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olduğunu söyleyen Cihan Kutluk isimli vatandaş karakolda verdiği ifadede, ilk anda yol verme kavgası olduğunu düşündüğünü ama daha sonra olayın gerçekte öyle olmadığını anladığını belirterek “Kürtlere küfürler ederek bozkurt işareti yaptıklarını görünce faşist bir saldırı olduğunu anladım. 5 dakika boyunca Kürtlere küfürler savurdular. Adamı alarak cipine bindirdim ve Jandarma noktasına ulaştırdım. Sonra da ambulansı çağırarak hastaneye ulaştırdık. Daha sonra karakola giderek olayla ilgili ifade verdim” diye konuştu.

4 kişi tarafından saldırıya uğrayan babanın yanındaki çocuğuna da şiddet uygulandığını söyleyen Kutluk, "Adama ve 12-13 yaşlarındaki erkek çocuğuna taşlarla saldırıyorlardı ve taşlarla kafalarına vuruyorlardı. Adam bariyerlere doğru savrularak bayıldı. Adamı uçurumdan atmaya çalıştılar” dedi.

Kutluk, olayın ardından Tekeli Jandarma Karakolu’na giderek ifade verdi.

Kutluk'un Jandarma Karakolu’nda verdiği ifade şöyle:

"Yerde baygın olarak yattığı halde vurmaya devam ettiler"

"13.05.2021 günü saat 16.00 sıralarında kendime ait aracım ile Adana ilinden cenazem olması dolayısıyla Antalya’ya seyahat etmekteydim. Mersin ili Bozyazı ilçesine bağlı Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiine geldiğim anda virajlı yollarda trafiğin durduğunu gördüm. Neden durduğunu anlamak için araçtan indim esnada yabancı plakalı beyaz bir jipin en önde durduğunu ve birkaç kişinin kavga ettiğini gördüm. Kavgayı ayırmak maksadı ile yanlarına gittiğimde 01 YG 428 plakalı siyah Honda Civic marka aracın beyaz jipin önünde durduğunu ve siyah araçtan inen 3 şahsın beyaz jipin sürücüsünü ailesinin yanında öldüresiye dövdüklerini gördüm. Aralamaya çalışsak da başarılı olamadık. Beyaz jipin sahibi olan yabancı şahsı, eşini ve çocuklarını da tartakladıklarını gördüm. 01 YG 428 plakalı siyah araçta yolcu olarak bulunan isminin sonradan Mehmet Fatih Oflaz olduğunu öğrendiğim şahsın eline büyükçe bir taş alarak beyaz jipin sürücüsünün kafasına ve yüzüne 4 kere vurdu. İlk vuruşlarında şahıs dengesini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere doğru devrildi. Bariyerlerden uçuruma doğru atmaya çalıştılar. Son vuruşunda şahıs bayılarak yere yığıldı. Yerde baygın olarak yattığı halde vurmaya devam ettiler. Şahsın ağzından, burnunda ve kafasından sürekli kan geliyordu."

"Daha sonra çevredekilerin 'öldü yeter' diye bağırmalarından sonra şahsı yerde baygın bir şekilde bırakarak araçlarına doğru yöneldiler. Araca binecekleri esnada Mehmet Fatih Oflaz isimli şahıs geriye doğru geriye dönerek, 'Bu olaya şahit edeni ileride bekliyor olacağım ve öldüreceğim. Kim bu olaya şahitlik yaparsa... Size burayı dar edeceğim. ... Kürtleri' diye tehditler savurdu. Daha sonra baygın şahsı kendi çabalarımla kendi aracıma bindirerek Tekeli Jandarma Karakolu'na yakın olan Aytemiz isimli petrole getirdim ve jandarmayı ekiplerine haber verdim. Olay yerini ve anı kendime ait telefonla çekmiş olduğum videoyu kendi rızam ve isteğim doğrultusunda tahkikata eklenmek üzere Tekeli Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerine teslim ediyorum. Benim bu olayla ilgili olarak görgü ve bilgilerin bunlardan ibarettir..."