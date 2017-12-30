T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mersin Tarsus'ta adliye girişinde silahlı saldırı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayda şüpheli tabancasıyla birlikte yakalandı

30 Aralık 2017 21:27

Mersi̇n'in Tarsus İlçesi'nde adliye binası ana giriş kapısı önünde husumetli olduğu kişilere silahla ateş açan şahıs, 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Habertürk’ten Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus'ta geçtiğimiz günlerde yeğeni Eyüp D.'yi dövenlerin dün adliyeden serbest bırakıldığını öğrenen Murat D. adliye çıkışında pusu kurdu. Binadan çıkan aynı aileden 4 kişi Murat D.'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan 59 yaşındaki Şemsettin Karabaş, Emine Karabaş, Sabahattin Karabaş ve Celalettin Karabaş, Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Şemsettin Karabaş hayatını kaybederken, Emine Karabaş'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 

Polis olaydan sonra şüpheli Murat D.'i tabancasıyla birlikte gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

mersinadliyesaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24