Mersin Limanı’nda ele geçirilen 1,3 ton kokainle ilgili dava Meclis gündeminde: "Sadece muz konteynerinin alıcısı tutuklu"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yasa dışı uyuşturucu ticaretinin tüm yönleriyle araştırılması için önerge verdi. Araştırma önergesinde, "16 Haziran 2021'de Mersin Limanı'nda 1.3 tonluk rekor kokain yakalandı ama şu anda bilindiği kadarıyla sadece muz konteynerinin alıcısı görünen şirketin sahibi tutuklu durumda. Oysaki kontrollü teslimat burada da uygulansaydı uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili organizasyonda bulunan tüm kişiler tespit edilmiş ve adalete teslim edilmiş olacaktı" denildi.

Başarır, yasa dışı uyuşturucu ticaretinin tüm yönleriyle araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Başarır, araştırma önergesinde şunları ifade etti:

“Eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurtdışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını 13 Nisan Çarşamba günü yazılı ve görsel basından öğrendik.

Burada daha da vahim olan durum uyuşturucu ticaretinin önemli ismi olan Ali Osman Akat’ın başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu ülkenin İçişleri Bakanı’ndan tutun Dışişleri Bakanına, AKP Genel Başkanvekillerinden AKP’li eski bakanlara kadar birçok siyasi ile samimi fotoğraflarının yer almasıdır.

"Kilolarca kokain yakalanmış ama sadece alıcı görünen kişilere dava açılmış"

Söz konusu olayda, Alman yetkililerinin, Türk makamlarını uyarmasıyla uyuşturucu organizasyonu çözülmüştür. Ancak özellikle son yıllarda ülkemizde kilolarca kokain yakalanmış ama açılan davalar ise sadece alıcı görünen kişilerle sınırlı kalmıştır.

Bir örnek verecek olursak, 16 Haziran 2021'de Mersin Limanı'nda 1.3 tonluk rekor kokain yakalandı ama şu anda bilindiği kadarıyla sadece muz konteynerinin alıcısı görünen şirketin sahibi tutuklu durumda. Oysaki kontrollü teslimat burada da uygulansaydı uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili organizasyonda bulunan tüm kişiler tespit edilmiş ve adalete teslim edilmiş olacaktı.

"Uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin üst düzey siyasetçilerle fotoğrafının olması kabul edilemez"

Özellikle son dönemde, seçim bölgem olan Mersin’in uyuşturucu kaçaklığı ile kamuoyunda sık sık anılması, burada bir güvenlik zafiyetinin olduğu kuşkularını ve yine bu konuda gerekli önlem ve denetimlerin yeterince yapılmadığını akıllara getirmektedir.

Ülkemizde uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin, iktidar kanadındaki üst düzey siyasetçilerle samimi fotoğrafları olması kabul edilebilir bir durum değildir. Ülkemize uyuşturucunun hangi yollarla girdiği, kimlerin uyuşturucuyu ülkemize soktuğu, kimler tarafından teslim alındığı, arkasındaki güçlerin kimler olduğu derhal araştırılarak gün yüzüne çıkarılmalıdır.” (ANKA)

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