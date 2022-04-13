Mersin Limanı’nda ele geçirilen 1,3 ton kokainle ilgili davada 4 sanığa tahliye

Mersin Limanı’nda, 16 Haziran 2021'de ele geçirilen 1,3 ton kokainle ilgili davada, 67 yıl 6’şar ay ağır hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu 6 sanıktan 4’ü tahliye edildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle 16 Haziran 2021'de düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı bir gemideki muz yüklü iki konteynerde toplam 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıkların tamamı ile avukatları katıldı. Sanıklardan B.Ş., duruşmada yaptığı savunmasında, yakalanan uyuşturucu ile bir ilgisinin bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bir nevi kendimi ihbar ettim"

"Muz konteynerleri limana indikten sonra başımıza kötü bir olay gelmesin diye araştırma yaptım. Sonra KEP üzerinden polise, konteyner numaralarını da belirtmek suretiyle tümünde arama yapılması için başvuruda bulundum. Bir nevi kendi kendimi ihbar ettim. Uyuşturucu ile bir alakam yoktur. Konteynerler bizim şirketin deposuna gelecekti. Depoya geldiğinde mühürlü oluyorlar, bu konteynerleri isteyen birisi yoktu. Özellikle uyuşturucu çıkan konteynerlerle ilgili herhangi bir talep özelde olmadı. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum.”

Duruşmada daha sonra 6 tanık dinlendi. Dinlenen tanıkların tümü uyuşturucu konusuna bir bilgilerin olmadığını dile getirdi.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Görüşü sorulan savcı ise “Sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, suça öngörülen ceza miktarı, suçun işlendiğine dair somut tespitler dikkate alınarak sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi.

"Kontrol için ihbarda bulunuldu"

Tüm sanıkların avukatı olan Hasan Ahi de yaptığı savunmada şunları söyledi:

"Toplam 109 konteyner gelmiş. 109 konteyner içinde uyuşturucu bulunan konteyner ile ilgili olan konşimento, yakalama tarihinden 10 gün önce Malta’da düzenlenmiş bir konşimentodur. Sanıklardan B.Ş., kontrol için başvuruda bulunmuştur. Malın geldiği ile ilgili, işlem yapılacağı ile ilgili vs. emniyetten savcılığa bilgi verildiği ilk tarih 23 Ekim saat 13:35’tir. Cumhuriyet savcısı hemen arama izni için sulh ceza hâkimliğine yazı yazmıştır. Bizim amacımız maddi gerçeğe ulaşmaktır. Şu an hesaplarında 4 milyon 700 bin doların üzerinde para vardır ancak çekilememektedir. Dosyada şüphe dahi yoktur. N.Ş. ile birlikte 15 kişi dinlendi. Devlet üstüne düşen vazifeyi yapmadığı halde sanıklar nasıl yapsınlar? Dosyanın mevcut durum ve haliyle bu sanıklara çok büyük bir olasılıkla beraat kararı verileceği kanaatindeyim. Uygulanabilecek en ağır adli kontrol şartlarından biri veya birkaç tanesi uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep ederim."

4 sanık için tahliye kararı verildi

Mahkeme, muz ithalatını yapan şirket sahiplerinden N.Ş. ile oğlu B.Ş.’nin, üzerlerine atılı suç ile ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanıklar hakkında kaçma ve delilleri değiştirme şüphesinin bulunması, dosyada delillerin tam olarak toplanmaması, üzerlerine atılı suçun vasıf ve niteliği ile gerektirdiği ceza miktarı dikkate alındığında adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıklar E.Ş., H.İ.Ş., L.S. ve R.S.’nin ise yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerine hükmetti. Dava, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (ANKA)