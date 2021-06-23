Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini açıklayıp "Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Muş Twitter açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz."
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