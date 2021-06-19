Sedat Peker'den 'İzmir limanına gelecek 5 ton kokain' iddiası

Peker Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım, bizim süslü sülüman İzmir limanına gelecek olan 5 ton kokainle ilgili kamuoyunu aydınlatmıyor ya, ben sizi bilgilendireyim. İzmir Başsavcılığından, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığını arayıp bu konuyla ilgili bilgi istiyorlar. Normal şartlarda en fazla yarım saatte dönmeleri gerekirken, üç saat sonra dönüyorlar. Bu konuyla ilgili çalışmayı yapıp yukarıyı bilgilendirdik, çalışmamızı tamamladık diyorlar (yukarısı dedikleri heralde süslü sülüdür, başka kim olacak?).

"Bunun üzerine İzmir Başsavcılığı kendi çalışmasını yapıyor. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan yeterli bilgi gelmediği için bir netice alamıyorlar. Gemi taşımacılığında her yüklenen konteynerin konşimento manifestosu vardır, yani hangi firmanın sahibi olduğu ve kimin teslim alacağıyla ilgili, bu olmadan hiçbir konteyner gemiye yüklenmez.

"Mersin limanında bir ton kokain yakalanmış. Konşimento manifestosunda hangi şirketin teslim alacağı bellidir. Kokainler yakalanıyor, ancak kimin teslim alacağı ortada yok. Yakalanan şahıs yok. Kokaini yakaladık, aferin iyi yaptınız. Bu kokain kime geliyor kardeşim, bu adamlar nerde? Uyuşturucu tüketiminde İstanbul dünya ikincisi, Adana dünya üçüncüsü.

"Madem süslü sülüman bu kadar başarılısın, Avrupa'da içiciler uyuşturucu bulamıyor diyorsun, demek ki bütün hepsi Türkiye'de satılıyor. Öyle ya, dünya uyuşturucu raporunda ilk üçe iki tane il sokmuşuz. Kıymetli dostlarım, kısaca süslü sülüman bize sokak diliyle şunu söylüyor: Ceketimin kolu yok, benim dümenlerimin sonu yok. Dümenci sülü, seni vallahi deli edecem, ama sözüm olsun sonrasında seni ücretsiz olarak tedavi edecem."