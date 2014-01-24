Mersin Emniyetinde deprem sürüyor: İstihbarat Şube'de 53 polis görevden alındı

Hikmet Durgun

Mersin’de İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde aralarında emniyet amirlerinin de bulunduğu 53 polis başka şubelere atandı. Bu kişilerin yerine başka şubelerdeki polisler atandı.

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde Arif Öksüz'ün merkeze alınıp yerine Hasan Hüseyin Bahar'ın atanmasının ardından devam eden görev değişiklikleri sürüyor. Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde aralarında emniyet amirlerinin de bulunduğu 53 kişinin yerlerinin değiştirildiği öğrenildi. Bu kişilerin yerine çeşitli şubelerden atamalar yapıldığı öğrenildi. Daha öncede İstihbarat Şube Müdürü ve KOM Şube Müdürü görevden alınmış ve 15 şube müdürü ile 5 il emniyet müdür yardımcısının görev alanları değiştirilmişti.