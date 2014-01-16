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Mersin Emniyeti’nde deprem: 15 şube müdürünün yeri değişti

Yolsuzluk operasyonunun ardından emniyette yurt çapında görevden almalar sürerken, Mersin'de de 15 şube müdürünün görev yeri değiştirildi

16 Ocak 2014 19:07

Hikmet Durgun / Ankara

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne geçen hafta atanan Hasan Hüseyin Bahar, 15 şube müdürünün yerini değiştirdi. Geçen günlerde, Mersin İstihbarat ve KOM Şube Müdürü de görevden alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde aralarında Asayiş, TEM, Güvenlik, Personel, Pasaport ve Foto Film Şube Müdürlükleri'nin de bulunduğu 15 şube müdürünün yeri değişti. Buna göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Pasaport Şube Müdürü Fuat Tuğluoğlu, TEM Şube Müdürlüğü'ne Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü Halil İbrahim Dilek, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Pasaport Şube Müdürlüğü'ne Hasan Basri Dağdelen, Personel Şube Müdürlüğü'ne Ali Rıza Erkan, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne Engin Özyurt, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hasan Başar, Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü'ne İsa Karabudak ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Işıklı atandı.

Şube müdürlerinin yanı sıra bazı şubelerde, şube müdür yardımcıları ve emniyet amirlerinin de yerlerinin değiştirildiği öğrenildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz hafta yapılan atama ile Hasan Hüseyin Bahar getirilmiş, Arif Öksüz ise merkezde görevlendirilmişti.

Daha öncede Mersin İstihbarat ve KOM Şube Müdürü görevden alınmıştı.

 

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