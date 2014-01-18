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Mersin emniyetinde beş müdür yardımcısı daha görevinden alındı

Yolsuzluk operasyonu sonrasında emniyette yaşanan görevden almalar sürerken, Mersin'de bugün de 5 müdür yardımcısının görev yeri değiştirildi

18 Ocak 2014 19:00

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli beş emniyet müdür yardımcısı görevden alınarak Mersin Polis Meslek Yüksek Okulu'na, okulda görevli beş müdür yardımcısı da emniyete atandı.

Mersin Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar'ın görevine başlamasının ardından geçen hafta 15 şube müdürünün görev yeri değiştirilmişti. Atamaların  devam ettiği Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Özlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Akın, Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Güner, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Salim Yavuz ile Foto Film Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Semih Teymur görevden alındı.

Beş müdür yardımcısı, Mersin Polis Meslek Yüksek Okulu'na, okulda görevli emniyet müdür yardımcıları Ali Doğan, Cemil Bebek, Yakup Usta, Kemal Dikmen ve Mahmut Aksüt de İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Yeni emniyet müdür yardımcılarının sorumluluk alanının henüz belirlenmediği öğrenildi. 

 

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