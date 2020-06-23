T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mersin'de Trump'a benzetilen kaya parçası ilgi odağı oldu

"Merak edenler, fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor"

23 Haziran 2020 22:02

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andırması nedeniyle yöre halkının ilgisini çekiyor.

Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor. Yöre halkı ABD Başkanı Donald Trump silueti önünde öz çekim yapmayı da ihmal etmiyor.

Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya siluetin Trump'a benzediğini belirterek, "Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü Başkan Turump'a benzetti. Bizlerde benzetiyoruz" dedi.

Mustafa Yasin Bulut ise, "Bu silueti yıllardır görüyorduk biliyorduk. Trump, ABD başkanı seçildikten sonra kendisine benzediğini gördük. Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor" şeklinde konuştu. (İHA)

ETİKETLER

ABD BaşkanıABD Başkanı Donald TrumpDonald TrumpTrumpTrump kayaTrump kaya parçası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24