Mersin'de tek başına yaşayan yaşlı adamdan 'beni huzurevine alın' çağrısı

Mersin'in Silifke ilçesinde annesini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 80 yaşındaki KOAH hastası Zafer Etken, huzurevi veya bakımevine yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden 80 yaşındaki KOAH hastası Zafer Etken zor günler geçiriyor. Taşucu Mahallesi'nde kiraladığı evde tek başına zor şartlarda yaşamını sürdüren Zafer Etken'in tüm ihtiyaçlarını bir arkadaşı karşılıyor.

Yürümekte güçlük çekiyor

Yürümekte güçlük çeken ve yatağa bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Zafer Etken, huzurevi veya bir bakımevinde kendisine bakılmasını istedi.



Zafer Etken durumuna ilişkin olarak, "10 yıldır rahatsızım. KOAH hastasıyım ve kendi sağlığıma bakamıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Annemi kaybettikten sonra bana bakacak kimsem kalmadı.



Bir kız kardeşim var, o da Almanya'da yaşıyor. Maddi durumum iyi ancak kendime bakamadığımdan bir huzurevi ya da bakımevinin bana bakmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)



