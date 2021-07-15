Mersin’deki orman yangını büyüyor: "Riskli bir yangınla karşı karşıyayız"

Mersin’in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü, yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşı bazı evlerin boşaltılmaya başlandığı belirtildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, "Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Yangının etkisi artıyor" dedi

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi Çınar mevkii ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arazözlerle müdahale etmeye çalıştığı yangını söndürmek için havadan da 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter desteğe başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, giderek büyüyen yangının yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşı bazı evlerin boşaltılmaya başlandığı belirtildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, "Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Yangının etkisi artıyor. Şu anda 25 arazöz, 11 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor. Bölgedeki bir evde yaşayan vatandaşlar, alevlerin riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi'' dedi.