Mersin'de madenin atık havuzu çöktü, tonlarca zehirli atık Deliçay üzerinden denize karıştı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan MMK Madencilik'in işlettiği maden ocağına ait krom atık havuzu aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Görgü tanıklarına göre, binlerce tonluk zehirli krom Deliçay üzerinden denize karıştı. Musalı Mahallesi muhtarı Ferhat Turan, "Burada büyük bir doğa katliamı oldu diyebilirim. Bu da göz göre geldi” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Mersin'in Toros ilçesi Musalı Mahallesi’nde 2013 yıllında kurulan Krom Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi’ne ait atıkların toplandığı havuz çöktü. Zehirli atıklar Deliçay Deresi’ne karıştı.

Musalı Mahallesi muhtarı Ferhat Turan, “Arıtma havuzları önceden aşağıdaydı. Yeterli gelmedi galiba, yukarıya aldılar. Haftada iki ya da üç gün buradan geçiyorum. Kenarda gördüğüm su önceden yoktu. 20 gün önce buradan akmaya başladı. Büyük ihtimalle havuzda bir kaçak vardı ve bu kaçaktan dolayı da bu malzeme aktı. Malzeme, Deliçay’ın önünü kapattı. İhmal olup olmadığını bilemem, konunun uzmanı değilim. Burada büyük bir doğa katliamı oldu diyebilirim. Bu da göz göre geldi” dedi.

HDP Mersin Milletvekilli Rıdvan Turan da yaşanılanları "doğa katliamı” olarak nitelendirerek, şunları söyledi: “Burada krom maddeni var. Şu arkamda görmüş olduğunuz büyük set, krom maddenin atıklarının atıldığı set. Bu set bundan beş gün önce yağan yağmurlara beraber çökmüş durumda. Buna bağlı olarak da aşağıdaki vadiye kanserojen içeren maddeler doldu. Yukarıdan gelen dere bütün o atıkları aşağıya yani tarım alanlarına doğru süpürdü. Yani şu setin, arkasındaki yükün ağırlığına bağlı olarak çökeceğini öngörmek için alemi cihan olmaya gerek yok. Bunun çökeceği çok belli. Burada açık bir şekilde ihmal söz konusudur. Bu faciaya birileri göz göre göre imkan sağladı. Atıklar, Deliçay üzerinden sulama kanalları ve tarım alanlarına ulaşmaktadır. Bu alanlar da kanserojenle karşı karşıya. Deliçay’da büyük balık ölümleri meydana gelecek. Yazıktır.”

“Şirket kağıt üstünde isim değişikliğine gitti” iddiası

Krom Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı ve Atık Depolama Alanı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 3 Kasım 2013 tarihinde kabul edildi. Ardından faaliyete geçen ve Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirmesinden sorumlu Soma Holding bünyesindeki Minsan Madencilik A.Ş. tarafından işletilen tesis daha sonra MMK Madenciliğe devredildi. Ancak işten çıkardığı işçilerin mahkeme tarafından belirlenen tazminatlarını vermemek için şirketin, kağıt üzerinde isim değişikliğine gittiği iddia edildi.