Mersin Limanı'nda 150 kilo kokain daha ele geçirildi

Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde 150 kilogram kokain daha bulundu. Ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 300 kiloya yükselirken gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, 16 Haziran'da Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokainin ardından aynı sevkiyatla getirilen diğer muz yüklü konteynerlerde de arama yapıldı.

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Aramalarda muz kolilerine gizlenmiş 150 kilo kokain daha ele geçirildi. Böylece operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, 1 ton 300 kiloya yükseldi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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Daha önce de Ekvador’da yakalanmıştı

Ekvador'da, Panama Ulusal Polisi 11 Mayıs günü Bolivar Limanı'ndan Mersin’e gitmekte olan bir gemide 616 paket kokain ele geçirdiğini duyurmuştu. Ele geçirilen paketlerin Avrupa'daki piyasa değerinin 80 milyon ABD Dolarından fazla olduğu belirtilmişti. Panama Ulusal Polisi, kokainin Mersin'de bugün yakalandığı duyurulanlar gibi muz kutularına saklandığını bildirmişti.