CHP'li Gürsel Tekin, Ticaret Bakanı Muş'a sordu: Mersin Limanı'nda muz kutularında yakalanan 1 ton kokain kime gidiyordu?

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 1 tonun üzerinde kokain ele geçirildi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, operasyonu duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a, "Kim ya da kimler bu kokain sevkiyatının içerisinde yer almışlar? Sahipleri ve ortakları kimlerdir" diye sordu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvator’dan yüklenerek Türkiye’ye gelen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli bir konteyner Genel Müdürlük ekiplerince takibe alındı. Konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı’na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ile birlikte harekete geçildi. Şüpheli konteynerin gemiden tahliyesinin hemen ardından konteyner x-ray taramasına sevk edildi.

1 ton 150 kilo kokain

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi ve devreye narkotik dedektör köpekler girdi. Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi ve konteynerde yüklü eşya içerisine gizlenmiş vaziyette tarihi bir uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Tespit edilen yüklü miktardaki uyuşturucudan alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analizinde kokain olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan 1 ton 150 kilo kokain, bugüne kadar Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konu ile ilgili Türkiye'de yürütülen bir soruşturma olup olmadığı belirtilirken, İçişleri Bakanlığı da henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

CHP’li Tekin: Kokain kime geliyordu?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, operasyonun ardından bir basın açıklaması yaptı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, seslenen Tekin, “Kim ya da kimler bu kokain sevkiyatının içerisinde yer almışlar? Sahipleri ve ortakları kimlerdir? Lütfen bu soruların cevabını bir kez olsun kamuoyuna açıklayın. Bu kadar büyük bir kokain sevkiyatının ülke içinden destek olmadan yapılamayacağı en iyi bilmesi gereken kişilerden biri sizsiniz” çağrısı yaptı.

Tekin, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Milyonlarca dolarlık bir para kaynağından söz ediliyor! Ama bu uyuşturucunun Türkiye’deki sahipleri nedense hiç açıklanmıyor? Sizden ve yetkililiklerden açıklama bekliyoruz. Tüm bu sevkiyatlar, milyarlarca dolarlık zehir ticareti için, siparişlerin verildiği anlaşılıyor. Yani Türkiye’de tonlarca kokaini teslim alacak paraya ve güce sahip baron ya da baronlar var. Bu baronların kim ya da kimler olduğunu açıklamadığınız müddetçe, daha uzun yıllar ülkemiz, kokain ve uyuşturucu rotasından çıkamayacağı anlaşılıyor.

Bu nedenle konunun detaylı bir şekilde incelenmesi, gerekli hukuki işlemlerin yerine getirilmesi ve yetkililer tarafından kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle sorularımızın cevapların kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.”

Daha önce de Ekvador’da yakalanmıştı

Ekvador'da, Panama Ulusal Polisi 11 Mayıs günü Bolivar Limanı'ndan Mersin’e gitmekte olan bir gemide 616 paket kokain ele geçirdiğini duyurmuştu. Ele geçirilen paketlerin Avrupa'daki piyasa değerinin 80 milyon ABD Dolarından fazla olduğu belirtilmişti. Panama Ulusal Polisi, kokainin Mersin'de bugün yakalandığı duyurulanlar gibi muz kutularına saklandığını bildirmişti.