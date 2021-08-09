Mersin Bozyazı'da toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde derede meydana gelen toplu balık ölümleri nedeniyle ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bir derede balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkisinde mevsimsel değişikliklere göre yağmur sularıyla oluşan derenin debisinin düşmesiyle su yüzeyinde ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

BirGün’de yer alan habere göre, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Örneklerde yapılan incelemelerde ilk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalmasına bağlı öldüğü belirlendi. Öte yandan, balık ölümleriyle ilgili Bozyazı Kaymakamlığınca da inceleme başlatıldığı bildirildi.