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Yaşam

Mersin açıklarında uyuşturucu operasyonu; 200 milyon lira değerinde eroin ele geçirildi

Son zamanlarda tek seferde ele geçirilen en yüklü miktar

07 Haziran 2017 14:10

Mersin açıklarında, uluslararası sularda, Kongo bayraklı yük gemisinde 200 milyon lira değerinde 1 ton 71 kilo eroin ele geçirildi. Geminin 9 kişilik mürettebatı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonda Kongo bayraklı Commander Tıde isimli yük gemisinde 1 ton 71 kilo eroin ele geçirildi.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, geçen Cuma günü alınan bir ihbarı değerlendirerek, Mersin Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenledi. Güvenlik ekipleri, Mersin açıklarında uluslararası sularda Commander Tıde isimli yük gemisini durdurdu. Ekipler, gemiyi sahil güvenlik botları eşliğinde Muğla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na çekti.

Son zamanlarda tek seferde ele geçirilen en yüklü miktar

Gemide yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 40 çuval içinde toplam 1 ton 71 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun, yakın tarihimizde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktar olduğunu söyleyen yetkililer, eroinin piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirtti.

Operasyon, Akdeniz'de düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan, Sahil Güvenlik Er Alper AL'a ithaf edildi. Gözaltına alınan gemi mürettebatının sorguları sürüyor.

Ali Gündoğan (DHA)

 

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