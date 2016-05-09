Merkür'den gökyüzü şöleni

Güneş sistemimizde yer alan sekiz gezegenin en küçüğü olan Merkür’ün Dünya ile Güneş arasındaki yolculuğu yaklaşık 7,5 saat sürdü. Merkür’ün Dünyadan görünecek şekilde Güneş’in önünden bundan sonraki geçişleri 2019 ve 2032 yıllarında olacak.

Gezegenlerin en miniği Merkür, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni. Çapı 4 bin 880 kilometre. Dünya'nın çapı ise

12 bin 700 kilometre. En büyük gezegen ise 143 bin kilometre çapıyla Jüpiter. Yani Merkür'den neredeyse 30 kat daha büyük.

Güneş'e en yakın gezegen Merkür, Güneş'e en yakın gezegen. Yaklaşık 60 milyon kilometre mesafede bulunuyor. Dünya ise

Güneş'ten 149 milyon kilometre uzaklıkta. En uzak gezegen Neptün ise 4 milyar 480 milyon kilometre mesafede yer alıyor. Merkür, Güneş'e çok yakın olduğu için Güneş etrafında en kısa sürede dönen gezegen aynı zamanda. Bir turu 88 günde tamamlıyor.

Sıcak ve soğuk Merkür'ün Güneş'e yakınlığı göz önünde bulundurulunca, sıcaklığın 427 santigrat

dereceye kadar ulaşması şaşırtıcı değil. Ancak Güneş'e dönük olmayan yüzünde ısı -173 dereceye kadar düşebiliyor. Bu aşırı ısı farkının nedeni ise ultra ince atmosferi.



İki sonda gönderildi



Güneş'e yakınlığı dolayısıyla Dünya'daki uzay ajansları Merkür'e şu ana dek çok fazla misyon düzenleyemedi.

Güneş fırtınalarının teknik aletleri bozmasından endişe ediliyor. Şu ana dek iki uzay sondası gezegene ulaştı.

NASA'nın Mariner programı kapsamındaki 10 sondadan sonuncusu 1975 yılında Merkür'e gitmişti.

2011yılında ise Messenger adlı özel sonda Merkür'e ulaştı ve 2015'e kadar gezegen yörüngesinde dolaştı.