Merkür'ün keşfi için gönderilmişti; işte BepiColombo'nun çektiği ilk fotoğraflar

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo misyonu, Güneş Sistemi'nin en içteki gezegeni olan Merkür'ün fotoğraflarını yayımladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) ortak projesi olarak Merkür’ün keşfi için görevlendirilen BepiColombo misyonu, Merkür’den çekilen ilk fotoğrafları Dünya'ya gönderdi. Uzay aracının görüntüyü gezegenin üzerinden geçtikten kısa bir süre sonra sadece 200 kilometre yükseklikte çektiği belirtildi.

BepiColombo'nun Merkür’ün fotoğraflarını yan tarafında bulunan düşük çözünürlüklü bir izleme kamerası ile çektiği belirtildi. Paylaşılan ilk siyah-beyaz fotoğrafların ardından ESA’nın ilerleyen günlerde daha fazla görüntü yayınlaması bekleniyor. (İHA)